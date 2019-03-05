Главная Новости Криминал и происшествия В Высоком неизвестный мужчина погиб под поездом
05.03.2019  11:25   

В Высоком неизвестный мужчина погиб под поездом

ЧП произошло вечером 4 марта.


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Около 20:00 4 марта в селе Высокий Харьковского района на железнодорожных путях найдено тело мужчины с признаками травмирования поездом, сообщатся в оперативной сводке ХОГА.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.

Задержек движения железнодорожного транспорта не было.

Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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