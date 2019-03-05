В Высоком неизвестный мужчина погиб под поездом

ЧП произошло вечером 4 марта.
Около 20:00 4 марта в селе Высокий Харьковского района на железнодорожных путях найдено тело мужчины с признаками травмирования поездом, сообщатся в оперативной сводке ХОГА.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.
Задержек движения железнодорожного транспорта не было.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: