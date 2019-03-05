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05.03.2019  11:36   

В переходе метро умер бездомный

Полицейские устанавливают личность умершего.


// Misto.KH.UA

5 марта около 5:40 в Основянский отдел полиции сообщили, что в переходе станции «Проспект Гагарина» лежит мужчина без признаков жизни.

Тело умершего – по внешним признакам, без определенного места жительства – без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают личность мужчины и причины смерти.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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