В переходе метро умер бездомный

Полицейские устанавливают личность умершего.
5 марта около 5:40 в Основянский отдел полиции сообщили, что в переходе станции «Проспект Гагарина» лежит мужчина без признаков жизни.
Тело умершего – по внешним признакам, без определенного места жительства – без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают личность мужчины и причины смерти.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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