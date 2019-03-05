На Салтовке патрульные вынули самоубийцу из петли

Мужчину удалось откачать.
Во время ночного патрулирования полицейские получили вызов о попытке самоубийства в одном из домов на проспекте Тракторостроителей.
В многоэтажном доме на балконе лестничного площадке восьмого этажа полицейские увидели человека, который повесился.
Полицейские перерезали веревку и оказали пострадавшему домедицинскую помощь. Мужчина пришел в себя.
На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали гражданина в больницу.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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давл.:
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