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05.03.2019  13:01   

На Салтовке патрульные вынули самоубийцу из петли

Мужчину удалось откачать.


// Facebook

Во время ночного патрулирования полицейские получили вызов о попытке самоубийства в одном из домов на проспекте Тракторостроителей.

В многоэтажном доме на балконе лестничного площадке восьмого этажа полицейские увидели человека, который повесился.

Полицейские перерезали веревку и оказали пострадавшему домедицинскую помощь. Мужчина пришел в себя.

На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали гражданина в больницу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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