05.03.2019 13:01

На Салтовке патрульные вынули самоубийцу из петли

Мужчину удалось откачать.



// Facebook

Во время ночного патрулирования полицейские получили вызов о попытке самоубийства в одном из домов на проспекте Тракторостроителей.



В многоэтажном доме на балконе лестничного площадке восьмого этажа полицейские увидели человека, который повесился.

Полицейские перерезали веревку и оказали пострадавшему домедицинскую помощь. Мужчина пришел в себя.

На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали гражданина в больницу.