05.03.2019 14:31

В мечте о золотых сережках прыснула дихлофосом в лицо продавца и искромсала ножом

Разбойницу-аферистку приговорили к 8 годам за решеткой



// Facebook

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал 27-летнюю женщину виновной в разбое, совмещенном с проникновением в жилище.



Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №3 Руслан Скуратович, в начале декабря 2017 года приговоренная увидела в интернете объявление о продаже ценных золотых сережек. Кроме ювелирных украшений, на персональной странице продавца она увидела акустические колонки.



Чтобы завладеть украшениями, злоумышленница сделала вид, что хочет приобрести колонки, и договорилась о встрече с девушкой-продавцом.



Разбойница пришла в квартиру потерпевшей, осмотрела колонки и сказала, что купит их, но подождет знакомого таксиста, чтобы вывезти товар. Ожидание затянулось на несколько часов, наконец, владелица квартиры предложила сделать скидку на такси, только бы надоедливая «гостья» уехала.



Тогда злоумышленница выняла дихлофос и брызнула им в лицо хозяйки квартиры, а затем схватила со стола кухонный нож и более 20 раз ударила им жертву в различные части тела. Девушка сумела себя защитить и вырвала нож из рук нападавшей, после чего позвала на помощь соседей.

Злоумышленницу приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.