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05.03.2019  13:49   

Подросток-убийца, зарезавший школьницу, взят под стражу

Подозреваемый в убийстве девятиклассницы, будет ждать суда под стражей.


news.pn
Как сообщает Прокуратура, по требованию прокуратуры Ленинский районный суд Харькова избрал для студента одного из городских техникумов, подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней девушки (п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерина Шевцова, трагедия вечером 2 марта текущего года.
 
По данным следствия, подозреваемый был хорошо знаком с будущей жертвой. В феврале этого года молодые люди перестали общаться. В день убийства парень назначил школьнице встреча близ ее дома. Молодые люди поссорились. Во время ссоры подросток выхватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес школьнице около 10 ранений в различные части тела. От полученных травм девушка погибла.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Если вина подростка будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, убийство, харьков
 
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