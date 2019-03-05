Главная Новости Криминал и происшествия Rover на еврономерах устроил ДТП на Баварии
05.03.2019  15:35   

Rover на еврономерах устроил ДТП на Баварии

Авария произошла 4 марта около 10:50 на Ново-Баварском проспекте, 118.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Rover не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Rover патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные номера передадут в суд.

Очевидцы ДТП отметили в соцсетях, что автомобиль Rover был на еврономерах.

Тэги:  дтп, харьков
 
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