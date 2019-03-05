Rover на еврономерах устроил ДТП на Баварии

Авария произошла 4 марта около 10:50 на Ново-Баварском проспекте, 118.
По предварительной информации, водитель автомобиля Rover не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Rover патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные номера передадут в суд.
Очевидцы ДТП отметили в соцсетях, что автомобиль Rover был на еврономерах.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: