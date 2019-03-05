05.03.2019 15:35

Rover на еврономерах устроил ДТП на Баварии

Авария произошла 4 марта около 10:50 на Ново-Баварском проспекте, 118.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Rover не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Rover патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные номера передадут в суд.

Очевидцы ДТП отметили в соцсетях, что автомобиль Rover был на еврономерах.