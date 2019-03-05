05.03.2019 17:01

Одесситов, задержанных с крупной партией наркотиков, взяли под стражу с миллионым залогом каждому

20 и 24-летним мужчинам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение с целью сбыта особо опасных наркотических средств в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).



// khar.gp.gov.ua

По требованию Харьковской местной прокуратуры №2 Киевский районный суд Харькова под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 960 тыс. 500 грн. каждому двух одесситов, которым инкриминируется сбыт наркотиков и психотропных.



По данным следствия, в середине февраля текущего года мужчины приехали в Харьков из Одессы, чтобы «работать» наркокурьерами. Они распространяли наркотические средства и психотропы путем осуществления «закладок». Во время очередной попытки спрятать пакет с товаром парней и разоблачили.



В арендованной «закладчиком» квартире обнаружили около 1,5 кг каннабиса, 0,5 кг амфетамина, 15 г метадона, 8 г кокаина, весы и упаковочные материалы. Кроме того, обнаружена и изъята посылка на имя одного из подозреваемых, в которой было почти 600 таблеток фиолетового цвета с изображением «домино» (экстази). Также у мужчин изъяли мобильный телефон с данными наркоторговли.



Сейчас досудебное расследование продолжается, назначены все необходимые экспертизы.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.