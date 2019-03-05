05.03.2019 18:31

Крал все ценное: пойман 17-летний парень, обчищавший автомобили (ФОТО)

Воришка залез не менее чем в шесть машин.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, копы раскрыли ряд краж из автомобилей в Волчанском районе

С ноября 2018 году в райотдел стали поступать заявления от жителей города о том, что из их автомобилей неизвестные злоумышленники похищают личные вещи.

В ходе расследования оказалось, что вор - 17-летний житель Волчанска.

Начальник Волчанского отдела полиции Сергей Човпан рассказал, что в настоящее время установлена ​​причастность парня к 6 фактов краж. Парень похищал с автомобилей вещи, которые представляли хоть какую-то ценность - зарядные устройства, автомобильные компрессоры, набор гаечных ключей, аккумуляторные батареи, металлоискатель. Похищенное злоумышленник хранил по месту жительства и использовал для собственных нужд.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит до 3 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские проверяют злоумышленника на причастность к совершению других преступлений на территории города Волчанск. Досудебное следствие продолжается.