Главная Новости Криминал и происшествия Крал все ценное: пойман 17-летний парень, обчищавший автомобили (ФОТО)
05.03.2019  18:31   

Крал все ценное: пойман 17-летний парень, обчищавший автомобили (ФОТО)

Воришка залез не менее чем в шесть машин.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, копы раскрыли ряд краж из автомобилей в Волчанском районе
 
С ноября 2018 году в райотдел стали поступать заявления от жителей города о том, что из их автомобилей неизвестные злоумышленники похищают личные вещи.
 
В ходе расследования оказалось, что вор - 17-летний житель Волчанска.
 
Начальник Волчанского отдела полиции Сергей Човпан рассказал, что в настоящее время установлена ​​причастность парня к 6 фактов краж. Парень похищал с автомобилей вещи, которые представляли хоть какую-то ценность - зарядные устройства, автомобильные компрессоры, набор гаечных ключей, аккумуляторные батареи, металлоискатель. Похищенное злоумышленник хранил по месту жительства и использовал для собственных нужд.   
 
Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит до 3 лет лишения свободы.
 
Сейчас полицейские проверяют злоумышленника на причастность к совершению других преступлений на территории города Волчанск. Досудебное следствие продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, крал из автомобилей, харьков
 
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