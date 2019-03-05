Ночью на Салтовке сгорела Toyota Camry (ФОТО)

Причина возникновения пожара выясняется.
5 марта в 1:39 на номер службы «101» поступило сообщение о пожаре у многоэтажного жилого дома № 15/46 по ул. Гвардейцев Широнинцев.
Горел автомобиль «Toyota Camry» 2007 года выпуска.
На тушение выезжали 2 пожарных расчета с 5-й пожарно-спасательной части ГСЧС.
К моменту их прибытия огонь охватил моторный отсек, панель приборов, а также частично салон и кузов авто. Площадь пожара составила около 3 кв.м.
С помощью пены в 1:56 огонь был ликвидирован. Другие автомобили не пострадали. Причина возникновения пожара выясняется.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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давл.:
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