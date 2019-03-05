05.03.2019 18:01

Ночью на Салтовке сгорела Toyota Camry (ФОТО)

Причина возникновения пожара выясняется.



// ГСЧС

5 марта в 1:39 на номер службы «101» поступило сообщение о пожаре у многоэтажного жилого дома № 15/46 по ул. Гвардейцев Широнинцев.

Горел автомобиль «Toyota Camry» 2007 года выпуска.



На тушение выезжали 2 пожарных расчета с 5-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

К моменту их прибытия огонь охватил моторный отсек, панель приборов, а также частично салон и кузов авто. Площадь пожара составила около 3 кв.м.



С помощью пены в 1:56 огонь был ликвидирован. Другие автомобили не пострадали. Причина возникновения пожара выясняется.