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05.03.2019  18:01   

Ночью на Салтовке сгорела Toyota Camry (ФОТО)

Причина возникновения пожара выясняется.


// ГСЧС

5 марта в 1:39 на номер службы «101» поступило сообщение о пожаре у многоэтажного жилого дома № 15/46 по ул. Гвардейцев Широнинцев.

Горел автомобиль «Toyota Camry» 2007 года выпуска.

На тушение выезжали 2 пожарных расчета с 5-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

К моменту их прибытия огонь охватил моторный отсек, панель приборов, а также частично салон и кузов авто. Площадь пожара составила около 3 кв.м.

С помощью пены в 1:56 огонь был ликвидирован. Другие автомобили не пострадали. Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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