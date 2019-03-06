Водители решили начать утро с "судебных" разборок возле светофора (ФОТО)

НА ХТЗ водители устроили ДТП прямо напротив суд по проспекту Алешина
Оформлением последствий ДТП занимается следственная группа полициии.
По предварительнымданным сильно пострадала только техника
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: