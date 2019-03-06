Главная Новости Криминал и происшествия Водители решили начать утро с "судебных" разборок возле светофора (ФОТО)
06.03.2019  09:13   

Водители решили начать утро с "судебных" разборок возле светофора (ФОТО)

НА ХТЗ водители устроили ДТП прямо напротив суд по проспекту Алешина


// facebook

Оформлением последствий ДТП занимается следственная группа полициии.

По предварительнымданным сильно пострадала только техника

 

Источник:   ТипичнОЕ ХТЗ
 Тэги:  авария, светофор, харьков, хтз, суд полиция, протокол
 
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