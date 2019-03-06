06.03.2019 09:37

Спасатели контролируют возможные ЧП на избирательных участках

Киевский район: спасатели осуществляют внеплановые проверки объектов, задействованных в проведении избирательной кампании



://kh.dsns.gov.ua

4 и 5 марта специалисты Киевского райотдела г.. Харьков ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проводилась внеплановая проверка выполнения предписаний об устранении нарушений требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности в Харьковском Национальном техническом университете сельского хозяйства имени Петра Василенко, на ул. Артема, 44 в Харькове.

Во время мероприятия спасатели проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние содержание путей эвакуации, исправность электрохозяйства и противопожарного водоснабжения, а также пересмотрели документацию по организации противопожарных мероприятий и действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

С персоналом данного заведения сотрудники ГСЧС провели дополнительные инструктажи по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности.