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06.03.2019  09:37   

Спасатели контролируют возможные ЧП на избирательных участках

Киевский район: спасатели осуществляют внеплановые проверки объектов, задействованных в проведении избирательной кампании


://kh.dsns.gov.ua

4 и 5 марта специалисты Киевского райотдела г.. Харьков ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проводилась внеплановая проверка выполнения предписаний об устранении нарушений требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности в Харьковском Национальном техническом университете сельского хозяйства имени Петра Василенко, на ул. Артема, 44 в Харькове.

Во время мероприятия спасатели проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние содержание путей эвакуации, исправность электрохозяйства и противопожарного водоснабжения, а также пересмотрели документацию по организации противопожарных мероприятий и действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

С персоналом данного заведения сотрудники ГСЧС провели дополнительные инструктажи по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, контроль, харьков, избирательный процес
 
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