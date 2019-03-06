Правоохранители Харькова задержали двух чиновников за получение взятки

Специалисты отдела Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области требовали неправомерную выгоду в сумме 20 000 гривен за беспрепятственное оформление права собственности на земельный участок.
Сотрудники следственного отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона ОС, совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Оперативные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: