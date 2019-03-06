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06.03.2019  09:50   

Правоохранители Харькова задержали двух чиновников за получение взятки

Специалисты отдела Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области требовали неправомерную выгоду в сумме 20 000 гривен за беспрепятственное оформление права собственности на земельный участок.


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Сотрудники следственного отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона ОС, совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Оперативные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

 В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  взятка, харьков, кадастр, задержание, подозрение, полиция
 
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