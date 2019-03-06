Дергачевский район: спасатели ликвидировали пожар в жилом доме барачного типа

5 марта в 22:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном доме барачного типа на 6 квартир по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, село Ветеринарное, ул. Цветочная, 23
К месту пожара были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горела деревянная летняя кухня, от которой пламя перекинулось на деревянные конструкции пристройки, крыша и коридор барака. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров.
Пожарные немедленно подали 2 пожарных ствола на тушение пожара и сделали все возможное, чтобы спасти жилой барак. Пожар локализован в 23:30, а полностью ликвидировали в 02:40. Его причина и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
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