Главная Новости Криминал и происшествия На станции метро умер мужчина (ФОТО)
06.03.2019  10:30   

На станции метро умер мужчина (ФОТО)

Полицейские устанавливают причины смерти гражданина.


// Telegram

6 марта около 8:30 на платформе станции «Защитников Украины» мужчина потерял сознание.

Пассажиры сразу вызвали полицию.

Врачи скорой пытались реанимировать пострадавшего, но не смогли.

Предварительно, 44-летнему мужчине стало плохо с сердцем.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене.

Тэги:  смерть, метро, харьков
 
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