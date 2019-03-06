На станции метро умер мужчина (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 6 марта Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 марта Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.