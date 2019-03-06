На станции метро умер мужчина (ФОТО)

Полицейские устанавливают причины смерти гражданина.
6 марта около 8:30 на платформе станции «Защитников Украины» мужчина потерял сознание.
Пассажиры сразу вызвали полицию.
Врачи скорой пытались реанимировать пострадавшего, но не смогли.
Предварительно, 44-летнему мужчине стало плохо с сердцем.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: