На Барабашово, у входа в метро умер бездомный

Мужчина умер вечером 5 марта.
Сообщение о том, что у выхода со станции «Академика Барабашова» лежит человек без признаков жизни, поступило в Киевский отдела полиции 5 марта в 20:27.
Тело умершего (по внешним признакам, без определенного места жительства) без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
Полицейские устанавливают личность мужчины и причины смерти.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: