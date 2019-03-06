06.03.2019 11:03

На Барабашово, у входа в метро умер бездомный

Мужчина умер вечером 5 марта.



// Facebook/ХС

Сообщение о том, что у выхода со станции «Академика Барабашова» лежит человек без признаков жизни, поступило в Киевский отдела полиции 5 марта в 20:27.



Тело умершего (по внешним признакам, без определенного места жительства) без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Полицейские устанавливают личность мужчины и причины смерти.