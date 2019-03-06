Заказывал через мессенджер, расплачивался электронным переводом: перекрыт канал поставки в Харьков боеприпасов из зоны ООС

Правоохранители установили личность из криминальной среды, который при содействии соучастника получал из зоны проведения операции Объединенных сил боеприпасы с целью дальнейшего сбыта.
27-летний мужчина выступал посредником и осуществлял коммуникации с потенциальными заказчиками через один из популярных мессенджеров. Расчеты проводились с помощью электронных платежных систем.
Правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником двух гранат РГД-5. Во время дальнейших следственных действий у злоумышленника изъят пистолет ТТ.
Прекратили поставки из зоны проведения ООС огнестрельного оружия и средств поражения сотрудники Липецкого отделения полиции совместно со Службой безопасности Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Уголовное производство продолжается по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении указанного преступления.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: