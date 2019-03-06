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06.03.2019  11:21   

Заказывал через мессенджер, расплачивался электронным переводом: перекрыт канал поставки в Харьков боеприпасов из зоны ООС

Правоохранители установили ​​личность из криминальной среды, который при содействии соучастника получал из зоны проведения операции Объединенных сил боеприпасы с целью дальнейшего сбыта.


// Нацполиция

27-летний мужчина выступал посредником и осуществлял коммуникации с потенциальными заказчиками через один из популярных мессенджеров. Расчеты проводились с помощью электронных платежных систем.

Правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником двух гранат РГД-5. Во время дальнейших следственных действий у злоумышленника изъят пистолет ТТ.

Прекратили поставки из зоны проведения ООС огнестрельного оружия и средств поражения сотрудники Липецкого отделения полиции совместно со Службой безопасности Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Уголовное производство продолжается по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении указанного преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, оружие, полиция, харьков
 
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