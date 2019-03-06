06.03.2019 12:51

Выстрелы из золотистого японца: автомобиль поврежден, но стрелок задержан

Инцидент произошел на Карачевском шоссе.



5.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 марта в 13:44 в полицию обратился 45-летний мужчина. Он сообщил, что на Карачевском шоссе водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander» золотистого цвета при движении совершил несколько выстрелов по его авто «Chevrolet Lacetti». В результате происшествия в иномарке были повреждены задние двери и бампер.

Инспекторы Управления патрульной полиции совместно с сотрудниками батальона полиции особого назначения остановили на улице Достоевского автомобиль «Mitsubishi Outlander», под управлением 52-летнего мужчины. У которого было обнаружено и изъято спецсредство для отстрела резиновых пуль и магазин снаряжен патронами. Также в авто находился 37-летний владелец транспортного средства и 43-летний пассажир.

Как уточнили в пресс-службе ГУ Нацполиции, водители не знакомы, конфликт возник из-за невежливости на дороге.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства совершения преступления устанавливаются.