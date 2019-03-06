Главная Новости Криминал и происшествия Выстрелы из золотистого японца: автомобиль поврежден, но стрелок задержан
06.03.2019  12:51   

Выстрелы из золотистого японца: автомобиль поврежден, но стрелок задержан

Инцидент произошел на Карачевском шоссе.


5.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 марта в 13:44 в полицию обратился 45-летний мужчина. Он сообщил, что на Карачевском шоссе водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander» золотистого цвета при движении совершил несколько выстрелов по его авто «Chevrolet Lacetti». В результате происшествия в иномарке были повреждены задние двери и бампер.
 
Инспекторы Управления патрульной полиции совместно с сотрудниками батальона полиции особого назначения остановили на улице Достоевского автомобиль «Mitsubishi Outlander», под управлением 52-летнего мужчины. У которого было обнаружено и изъято спецсредство для отстрела резиновых пуль и магазин снаряжен патронами. Также в авто находился 37-летний владелец транспортного средства и 43-летний пассажир.
 
Как уточнили в пресс-службе ГУ Нацполиции, водители не знакомы, конфликт возник из-за невежливости на дороге.
 
Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства совершения преступления устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  выстрелы, стрелок, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Криминал и происшествия Под Харьковом 41-летний мужчина перепугал все село
 
 

Видео

Спорткар La Voiture Noir концерна Bugatti вартістю близько 11 мільйонів євро знайшов свого покупця. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 