Конфликт в вагоне метро: выгнали женщину-попрошайку (ВИДЕО)

В социальной сети появилось сообщение об истории, произошедшей в харьковской подземке.
В социальной сети Фейсбук появился видеоролик о том, как пассажиры вагона выставили из него попрошайку.
"Похоже", - написал в комментарии к ролику его автор, - "самая известная актриса харьковского метрополитена будет искать новую работу.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: