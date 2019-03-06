06.03.2019 13:49

Конфликт в вагоне метро: выгнали женщину-попрошайку (ВИДЕО)

В социальной сети появилось сообщение об истории, произошедшей в харьковской подземке.



facebook.com

В социальной сети Фейсбук появился видеоролик о том, как пассажиры вагона выставили из него попрошайку.

"Похоже", - написал в комментарии к ролику его автор, - "самая известная актриса харьковского метрополитена будет искать новую работу.

Сегодня на холодногорской линии ее выгнали из вагона. Не молодежь, не активисты, а взрослые люди".