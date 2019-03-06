Главная Новости Криминал и происшествия На Шевченко столкнулись два Daewoo (ВИДЕО)
06.03.2019  14:05   

На Шевченко столкнулись два Daewoo (ВИДЕО)

Авария произошла 6 марта около 7:00 на ул. Шевченко, 327.


// Facebook

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля Daewoo Lanos при изменении направления движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Daewoo.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Lanos’а патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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