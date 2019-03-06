ДТП с фурой помешало движению трамваев в час пик

5 марта около семи часов вечера произошло ДТП на перекрестке площади Защитников Украины и Московского проспекта.
Участниками происшествия стали автомобиль Toyota и грузовик MAN, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Пострадавших в дороджно-транспортном происшествии нет.
От оформления ДТП водители и отказались и составили европротокол.
Как сообщили очевидцы, столкновение произошло на трамвайных путях, и на время оформления ДТП электротранспорт стоял.
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