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06.03.2019  14:34   

ДТП с фурой помешало движению трамваев в час пик

5 марта около семи часов вечера произошло ДТП на перекрестке площади Защитников Украины и Московского проспекта.


// Facebook

Участниками происшествия стали автомобиль Toyota и грузовик MAN, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Пострадавших в дороджно-транспортном происшествии нет.

От оформления ДТП водители и отказались и составили европротокол.

Как сообщили очевидцы, столкновение произошло на трамвайных путях, и на время оформления ДТП электротранспорт стоял.

Тэги:  дтп, харьков
 
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