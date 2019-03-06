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06.03.2019  14:49   

Коп-наркобарон: ликвидирована сеть сбыта наркоты во главе с харьковским полисменом (ФОТО, ВИДЕО)

Следователи разоблачили преступную группу на территории Харькова.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает Прокуратура, следователи прокуратуры Харьковской области совместно с Департаментом внутренней безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая организовала сбыт наркотических средств на территории Харькова.
 
Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, организаторами группировки оказались 27-летний лейтенант полиции и 33-летний владелец одного из ночных развлекательных клубов Харькова.
 
По предварительным данным следствия, они закупали и распространяли наркотики и психотропы среди наркозависимых, а также клиентов клуба. Ассортимент «товара» был весьма разнообразен: амфетамин, метамфетамин, «экстази», марихуана.
 
Кроме того, выявлен канал поставки психотропных веществ в Харьков по почте. В частности, в одном из почтовых отделений города изъято около 100 г амфетамина, который наркодельцы планировали сбыть более чем за 100 тыс. Грн.
 
Во время санкционированных судом обысков по месту жительства фигурантов производства изъято расфасованные наркотические и психотропные вещества, оружие, патроны и деньги в разной валюте.
 
Сейчас 2-х организаторов группировки задержаны. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц, а также сбыт особо опасных психотропных веществ в местах массового пребывания граждан) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога (полицейскому - в размере 1,5 мл.н грн, директору клуба - более 190 тыс. грн.). После проведения экспертиз, будет решен вопрос о возможности внесения данных в Едрей по ст. 263 УК Украины.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Максимальная санкция статьи - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  контрабанда, наркотики, харьков, коп-диллер
 
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