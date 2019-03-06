06.03.2019 14:57

В утреннем ДТП на ХТЗ пострадали два человека (ФОТО)

Причинами аварии занимаются следователи.



// Патрульная полиция

6 марта около 6:40 патрульным поступил вызов на ДТП с пострадавшими на пр. Архитектора Алешина, 7.



Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобили ВАЗ и автомобиль Peugeot.



В столкновении пострадали двое мужчин, медики скорой госпитализировали их в больницу.



Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.