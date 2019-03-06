В утреннем ДТП на ХТЗ пострадали два человека (ФОТО)

Причинами аварии занимаются следователи.
6 марта около 6:40 патрульным поступил вызов на ДТП с пострадавшими на пр. Архитектора Алешина, 7.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобили ВАЗ и автомобиль Peugeot.
В столкновении пострадали двое мужчин, медики скорой госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.
На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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