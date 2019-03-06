06.03.2019 15:49

Судебная битва за элеватор: комплекс вернулся в госсобственность

Восточный апелляционный хозяйственный суд согласился с позицией прокуратуры и отменил предыдущее судебное решение о передаче в собственность одного из ООО части Ватутинского элеватора.



//dozor.kharkov.ua

Как рассказал заместитель прокурора области Андрей Гончаренко, ранее прокуратура в судах различных инстанций неоднократно отстаивала право государственной собственности на целостный имущественный комплекс элеватора.

Так, летом прошлого года апелляционный суд области по иску прокурора отменил незаконную приватизацию комплекса. Вместе с этим прокуратура области взяла на контроль состояние рассмотрения судами дел, предметом которых может выступать имущество указанного элеватора.

Мониторингом таких судебных решений было обнаружено, шо решением суда области удовлетворен иск одного из ООО о признании за ним права собственности на 1/5 часть элеватора. Общество обосновывало свои права проведением улучшений имущественного комплекса на общую сумму около 1700000. Грн. Истец также утверждал, что в результате улучшений было якобы создано новое объект.

Прокуратура не согласилась с выводами суда и подала апелляционную жалобу с целью отмены незаконного судебного решения. В апелляционной жалобе заместитель прокурора области обосновывал, что спорное имущество является частью целостного имущественного комплекса элеватора. Изменение формы собственности этого имущества из государственной в любую другую противоречит законодательству, поскольку элеватор входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Восточный апелляционный хозяйственный суд в полном объеме удовлетворил жалобу прокурора, отменив предыдущее судебное решение.

Сейчас постановление суда вступило в силу, ход ее выполнения находится на контроле прокуратуры области.