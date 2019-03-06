На проспекте Гагарина Renault «перестроился» в Hondа

6 марта около 12:30 на пр. Гагарина, 30 произошло ДТП без пострадавших.
Как установили патрульные, водитель автомобиля Renault при при перестроении не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda, который двигался в попутном направлении по той полосе, на которую он намеревался перестроиться, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материалы передадут в суд.
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