06.03.2019 15:56

На проспекте Гагарина Renault «перестроился» в Hondа

6 марта около 12:30 на пр. Гагарина, 30 произошло ДТП без пострадавших.



// Патрульная полиция

Как установили патрульные, водитель автомобиля Renault при при перестроении не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda, который двигался в попутном направлении по той полосе, на которую он намеревался перестроиться, и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материалы передадут в суд.