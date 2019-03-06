06.03.2019 18:43

На станции метро Южный вокзал умер мужчина (ФОТО)



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Как сообщают в социальных сетях, на станции метро Южный вокзал умер мужчина. Очевидцы писали, что тело накрыто тканью. Возле него - полиция.

Как проинформировала пресс-служба Харьковского метрополитена, трагическое событие призошло утром.

Около восьми утра пассажиру стало плохо. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Сообщили об этом полиции, полиция дежурила у тела до прибытия автомобиля, который забрал в морг.