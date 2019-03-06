На станции метро Южный вокзал умер мужчина (ФОТО)

Как сообщают в социальных сетях, на станции метро Южный вокзал умер мужчина. Очевидцы писали, что тело накрыто тканью. Возле него - полиция.
Как проинформировала пресс-служба Харьковского метрополитена, трагическое событие призошло утром.
Около восьми утра пассажиру стало плохо. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Сообщили об этом полиции, полиция дежурила у тела до прибытия автомобиля, который забрал в морг.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.
На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: