07.03.2019 08:50

Спасатели Харькова тренируются тушить пожары в зданиях администраций районов города (ФОТО)

6 марта на территории Администрацией Слободского и Индустриального районов Харьковского городского совета состоялись пожарно-тактические учения.



://kh.dsns.gov.ua

В Слободском районе за тактическому замыслу в результате короткого замыкания электросети в одном из кабинетов, расположенных в цокольном этаже здания администрации, произошло возгорание архивных документов. В данных условиях создается опасность дальнейшего распространения огня. Дым также может быстро распространяться по коридорам, лестничными клетками и системой вентиляции. При распространении огня и достижения высокой температуры горения существует угроза деформации и разрушения железобетонных конструкций потолка. Все это создает реальную угрозу людям.

Итак спасатели вместе с персоналом объекта должны были отработать действия по пожаротушению, защиты железобетонных конструкций и эвакуацию людей из задымленных помещений.

Во время учений дежурный персонал объекта вовремя обнаружил пожар и сообщил о ней по телефону "101", принял меры по отключению электроэнергии и эвакуации людей. Администрация и охрана объекта сразу организовали оповещения сотрудников, которые находились в здании и также присоединились к эвакуации людей и материальных ценностей.

Прибыв на место вызова, спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части провели разведку и приняли меры по тушению огня, защита и охлаждения комнат первого этажа расположенных над местом пожара. С помощью автолестницы спасатели эвакуировали несколько человек из верхних этажей здания.

В здании Администрации Индустриального района города Харькова также состоялись учения по подобному сценарию. Там пожарным нужно было ликвидировать пожар на 2-м этаже.

К проведению противопожарной тренировки были также привлечены персонал администрации и члены окружной избирательной комиссии № 172, которые перед их началом дополнительно ознакомится с планами эвакуации и инструкциями, определяющими действия в случае пожара, изучили расположение эвакуационных выходов, места хранения ключей от дверей эвакуационных выходов, кратчайшие и безопасные пути следования к выходам из здания, места нахождения первичных средств пожаротушения и средств связи. Это позволило действовать более уверенно и слаженно. Так же сотрудниками администрации, которые не заняты в проведении эвакуации, участвовавших в тушении условного пожара на начальной ее стадии средствами пожаротушения до прибытия спасателей.

В общем учения прошли на достаточно высоком уровне и достигли своей цели.

После основной части учений инспекторы ГСЧС провели лекции для сотрудников администраций по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.