07.03.2019 09:50

Пятихатским душителям дали пожизненное а их наводчицее- 10 лет за решеткой

В Харькове назначили пожизненное заключение убийцам профессора ХФТИ и его сына



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Приговором Киевского районного суда г.. Харькова двух мужчин признаны виновными в ряде тяжких преступлений, в том числе - в умышленном убийстве (п. 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, обоих мужчин приговорили к пожизненному лишению свободы. Кроме того, их сообщнице за разбой и покушение на кражу суд назначил наказание в виде 10 лет заключения. Всем - с конфискацией имущества.

Напомним, речь идет о событиях 2016 года. Осужденные ради денег жестоко расправились с 58-летним сотрудником Харьковского физико-технического института и его 35-летним сыном. К преступлению готовились заранее: приобрели маски-балаклавы, перчатки, а также огнестрельное и холодное оружие. В квартиру потерпевших злоумышленники попали с помощью сообщницы. Женщина была хорошо знакома с погибшим профессором. В день трагедии она пришла к нему якобы отпраздновать свой день рождения. Дождавшись подходящего момента, женщина впустила в дом нападающих.

Молодые люди в масках с оружием ворвались в квартиру и напали на ученого. Злоумышленники били его и требовали сказать, где он хранит деньги. На шум из комнаты вышел сын хозяина. Профессор и его сын оказали сопротивление, завязалась драка, во время которой одному из нападавших сорвали маску с лица. Испугавшись, что пострадавшие смогут их опознать в дальнейшем, воры задушили обоих мужчин. Из квартиры преступники забрали деньги, в том числе - иностранную валюту, ноутбук и телефон. Не побрезговали даже духами хозяина.

Как выяснилось в ходе следствия, за несколько недель до этого осужденные уже пытались попасть в помещение профессора, воспользовавшись ключом, женщина-наводчица накануне похитила из дома потерпевших. Однако он не подошел, и тогда злоумышленники разработали новый преступный план, и реализовали его.

Установлено также, что в сентябре 2016 один из осужденных ограбил двух студентов. Среди похищенного был паспорт, в который злоумышленник вклеил свое фото, чтобы использовать документ для конспирации. Кроме, поддельного паспорта, во время обысков по месту жительства мужчины нашли орудия и материалы для изготовления фальшивых денег.

Справка:

26-летнего инициатора преступления признан виновным по п. П. 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 199, ч. Ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 358 УК Украины (умышленное убийство, разбой, покушение на кражу, грабеж, изготовление и сбыт поддельных денег, незаконное обращение с оружием, незаконная переработка оружия, подделка документов).

Его 22-летнего сообщника - по п. П. 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (умышленное убийство, разбой, покушение на кражу).

56-летнюю женщину, которая была «Наводчица» для злоумышленников - по ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (разбой, покушение на кражу).