07.03.2019 10:30

Во время пьяной ссоры зрелый харьковчанин до смерти забил жену

68-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил несколько раз женщину по голове молотком. От полученных травм харьковчанка погибла.



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5 марта по Московского отдела полиции позвонила жительница дома, расположенного на улице Героев Труда. Она сообщила, что звонит по просьбе соседа, который убил жену.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. В комнате на полу полицейские обнаружили тело 71-летней женщины с травмами головы.

Как сообщил начальник уголовного отдела Московского отдела полиции подполковник полиции Александр Урганова, между супругами возникла ссора. В результате нетрезвый мужчина схватил молоток и нанес им несколько ударов по голове жены.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.