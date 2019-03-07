Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские патрульные остановили семерых водителей, заблаговременно начавших «отмечать» женский праздник
07.03.2019  10:50   

Харьковские патрульные остановили семерых водителей, заблаговременно начавших «отмечать» женский праздник

За минувшие сутки в Харькове патрульные зафиксировали 22 дорожно-транспортных происшествия, в двух из которых были травмированы люди


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По данным полиции, при этом 6 марта правоохранители вынесли 475 постановлений о нарушении правил дорожного движения.

Также полицейские обнаружили семь водителей, которые имели признаки опьянения - на них составили протоколы по ст. 130 КУоАП.

Патрульная полиция призвала водителей быть ответственными и не допускать случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  алкоголь, водитель, харьков, полиция, протокол, пострадавшие, дтп
 
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