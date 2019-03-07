07.03.2019 13:32

На окраине Харькова грузовик врезался в Opel

Авария произошла 7 марта около 9:00 на в районе дома 300 по Московскому проспекту.



// Патрульная полиция

Как установили патрульные, водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь задним ходом, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем Opel Astra.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя грузовика патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.