На окраине Харькова грузовик врезался в Opel

Авария произошла 7 марта около 9:00 на в районе дома 300 по Московскому проспекту.
Как установили патрульные, водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь задним ходом, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем Opel Astra.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя грузовика патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
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На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков.
Четверг Масленичной недели назывался «Разгуляй» («Перелом», «Разгульный четверток», «Широкий»). Гулянья набирают настоящий размах: пированья, бои на кулаках, состязания, катание на тройках.
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