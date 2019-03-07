07.03.2019 14:01

На Полтавском Шляхе столкнулись два тяжеловеса

Около половины одиннадцатого вечера 6 марта патрульным сообщили о ДТП на перекрестке Полтавского Шляха и переулка Шевченко.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes Benz не придерживался безопасной скорости движения и совершил столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Сорбранные материалы передадут в суд.