Главная Новости Криминал и происшествия На Полтавском Шляхе столкнулись два тяжеловеса
07.03.2019  14:01   

На Полтавском Шляхе столкнулись два тяжеловеса

Около половины одиннадцатого вечера 6 марта патрульным сообщили о ДТП на перекрестке Полтавского Шляха и переулка Шевченко.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes Benz не придерживался безопасной скорости движения и совершил столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Сорбранные материалы передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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