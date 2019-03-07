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07.03.2019  17:14   

Дерзкий разбойник-гастролер напал на продавщицу

Преступник-рецидивист задержан харьковскими копами.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 марта в 15:30 неизвестный мужчина зашел в магазин выпечки.
 
Неожиданно он приставил к горлу 36-летней продащице нож и ударил в глаз. После этого злоумышленник продолжил бить женщину по голове и сорвал с ушей золотые серьги.
 
В торговом зале мужчина забрал из кассы денежные средства в сумме 926 гривен и покинул место преступления.
 
В ходе розыска сотрудники отдела криминальной полиции Холодногорского отдела установили личность злоумышленника и 6 марта задержали его. Им оказался ранее судимый 28-летний уроженец Черкасской области.
 
Факт события внесен в ЕДРЕЙ по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойник, ограбление, харьков, гастролер
 
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