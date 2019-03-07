07.03.2019 17:14

Дерзкий разбойник-гастролер напал на продавщицу

Преступник-рецидивист задержан харьковскими копами.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 марта в 15:30 неизвестный мужчина зашел в магазин выпечки.

Неожиданно он приставил к горлу 36-летней продащице нож и ударил в глаз. После этого злоумышленник продолжил бить женщину по голове и сорвал с ушей золотые серьги.

В торговом зале мужчина забрал из кассы денежные средства в сумме 926 гривен и покинул место преступления.

В ходе розыска сотрудники отдела криминальной полиции Холодногорского отдела установили личность злоумышленника и 6 марта задержали его. Им оказался ранее судимый 28-летний уроженец Черкасской области.

Факт события внесен в ЕДРЕЙ по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.