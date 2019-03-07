07.03.2019 17:03

В Харьков прилетел иностранец, которого разыскивает СБУ

Пограничники Восточного регионального управления ГПСУ обнаружили и задержали нарушителя украинского законодательства, находившегося в розыске.



// Facebook/skhidneregionalneypravlinnya

6 марта рейсом «Варшава – Харьков» в международный пункт пропуска «Харьков-аэро» прибыл гражданин Венгрии.

В ходе прохождения паспортного контроля правоохранители выяснили, что мужчина находится в розыске представителями СБУ за присвоение и растрату имущества.



Правонарушитель передан компетентным правоохранительным органам.