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07.03.2019  17:03   

В Харьков прилетел иностранец, которого разыскивает СБУ

Пограничники Восточного регионального управления ГПСУ обнаружили и задержали нарушителя украинского законодательства, находившегося в розыске.


// Facebook/skhidneregionalneypravlinnya

6 марта рейсом «Варшава – Харьков» в международный пункт пропуска «Харьков-аэро» прибыл гражданин Венгрии.

В ходе прохождения паспортного контроля правоохранители выяснили, что мужчина находится в розыске представителями СБУ за присвоение и растрату имущества.

Правонарушитель передан компетентным правоохранительным органам.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, розыск, харьков
 
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