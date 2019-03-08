08.03.2019 12:24

Под Харьковом пропал без вести мужчина (ФОТО)

Липецким отделением полиции устанавливается местонахождение Владимира Сердечного, 1963 года рождения, жителя поселка Слободское Харьковской области.



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Мужчина 25 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.



Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения.



Был одет в вязаную шапку коричневого цвета, черную куртку из кожзаменителя, свитер и брюки серого цвета и строительные сапоги.



«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой лицо, просим сообщить по телефонам (057) 742-12-02, (057) 747-11-47, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.