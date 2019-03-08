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08.03.2019  12:24   

Под Харьковом пропал без вести мужчина (ФОТО)

Липецким отделением полиции устанавливается местонахождение Владимира Сердечного, 1963 года рождения, жителя поселка Слободское Харьковской области.


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Мужчина 25 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения.

Был одет в вязаную шапку коричневого цвета, черную куртку из кожзаменителя, свитер и брюки серого цвета и строительные сапоги.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой лицо, просим сообщить по телефонам (057) 742-12-02, (057) 747-11-47, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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