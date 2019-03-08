Под Харьковом пропал без вести мужчина (ФОТО)

Липецким отделением полиции устанавливается местонахождение Владимира Сердечного, 1963 года рождения, жителя поселка Слободское Харьковской области.
Мужчина 25 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения.
Был одет в вязаную шапку коричневого цвета, черную куртку из кожзаменителя, свитер и брюки серого цвета и строительные сапоги.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой лицо, просим сообщить по телефонам (057) 742-12-02, (057) 747-11-47, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Может появиться тяга все упрощать, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Но не спешите рубить с плеча.
Выходные будут по весеннему теплыми, однако сильный ветер пригонит дождевые облака.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
влажн.:
давл.:
ветер: