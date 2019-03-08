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08.03.2019  13:23   

В Новобаварском районе ограбили кредитный союз (ФОТО)

Злоумышленник вынес 8 тысяч гривен.


// Нацполиция

Около полудня 7 марта в полицию сообщили о разбойном нападении на кредитный союз.

Злоумышленник, угрожая ножом менеджеру заведения, открыто завладел деньгами из кассы в сумме почти 8000 гривен.

Оперативники установили личность и задержали грабителя уже через несколько часов. Им оказался ранее не судимый 39-летний житель Дергачевского района Харьковской области.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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