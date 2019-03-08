08.03.2019 13:23

В Новобаварском районе ограбили кредитный союз (ФОТО)

Злоумышленник вынес 8 тысяч гривен.



// Нацполиция

Около полудня 7 марта в полицию сообщили о разбойном нападении на кредитный союз.



Злоумышленник, угрожая ножом менеджеру заведения, открыто завладел деньгами из кассы в сумме почти 8000 гривен.



Оперативники установили личность и задержали грабителя уже через несколько часов. Им оказался ранее не судимый 39-летний житель Дергачевского района Харьковской области.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.