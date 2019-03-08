В Новобаварском районе ограбили кредитный союз (ФОТО)

Злоумышленник вынес 8 тысяч гривен.
Около полудня 7 марта в полицию сообщили о разбойном нападении на кредитный союз.
Злоумышленник, угрожая ножом менеджеру заведения, открыто завладел деньгами из кассы в сумме почти 8000 гривен.
Оперативники установили личность и задержали грабителя уже через несколько часов. Им оказался ранее не судимый 39-летний житель Дергачевского района Харьковской области.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Может появиться тяга все упрощать, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Но не спешите рубить с плеча.
Выходные будут по весеннему теплыми, однако сильный ветер пригонит дождевые облака.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
влажн.:
давл.:
ветер: