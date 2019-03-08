Главная Новости Криминал и происшествия На Холодной Горе сбили пешехода (ФОТО)
08.03.2019  16:43   

На Холодной Горе сбили пешехода (ФОТО)

Авария произошла 8 марта около 11:30 на ул. Полтавский шлях, 123.


// Telegram

По предварительной информации водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода-мужчину.

Пострадавшего мужчину медики госпитализировали в больницу.

Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.03 Криминал и происшествия На Полтавском Шляхе столкнулись два тяжеловеса 07.03 Криминал и происшествия На окраине Харькова грузовик врезался в Opel 07.03 Криминал и происшествия Харьковские патрульные остановили семерых водителей, заблаговременно начавших «отмечать» женский праздник
 
 

Видео

В Харькове подготовили объекты водопонижения и отремонтировали ливневки
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 