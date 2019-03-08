На Холодной Горе сбили пешехода (ФОТО)

Авария произошла 8 марта около 11:30 на ул. Полтавский шлях, 123.
По предварительной информации водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода-мужчину.
Пострадавшего мужчину медики госпитализировали в больницу.
Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Может появиться тяга все упрощать, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Но не спешите рубить с плеча.
Выходные будут по весеннему теплыми, однако сильный ветер пригонит дождевые облака.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
влажн.:
давл.:
ветер: