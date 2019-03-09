09.03.2019 10:48

Ночной аврал: мужчина «заминировал» ночной клуб на Павловом поле

Полицейские осмотрели около 900 кв. метров помещения и прилегающей территории, эвакуировав 700 человек.



//inshaua.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, 09 марта в 01:00 в полицию поступило сообщение от мужчины о закладке взрывчатки в помещении развлекательного заведения по улице 23 Августа.

Для проверки информации на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские провели тщательный осмотр указанного учреждения и прилегающей территории.

Всего полицейские осмотрели около 900 кв. метров помещения и прилегающей территории, эвакуировали 700 граждан. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция Харьковщины обращает внимание граждан на ответственность за ложные вызовы о заминировании.

Согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, - наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.