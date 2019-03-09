09.03.2019 13:48

Кровавый праздник: граната Ф-1 взорвалась за праздничным столом (ФОТО)

Женщина - в реанимации, мужчина - в удовлетворительном состоянии.



Кровавый праздник: граната Ф-1 взорвалась за праздничным столом (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, 08 марта в 21-36 до Чугуевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в городе Чугуеве по улице Осиновская соседи услышали взрыв в доме.

По прибытии на место происшествия было установлено, что по указанному адресу проживает 46-летняя женщина и ее 26-летний сын. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.

Полицейские выяснили, что 8 марта сын и мать вместе употребляли алкоголь. Во время застолья нетрезвый мужчина решил показать женщине гранату. В результате неосторожного обращения с боеприпасом он упал на пол, произошел взрыв и указанные лица получили ранения.

С места происшествия эксперты изъяли фрагменты гранаты «Ф-1». Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

Следователи квалифицировали данное происшествие по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.