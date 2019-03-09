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09.03.2019  13:48   

Кровавый праздник: граната Ф-1 взорвалась за праздничным столом (ФОТО)

Женщина - в реанимации, мужчина - в удовлетворительном состоянии.


Кровавый праздник: граната Ф-1 взорвалась за праздничным столом (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, 08 марта в 21-36 до Чугуевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в городе Чугуеве по улице Осиновская соседи услышали взрыв в доме.
 
По прибытии на место происшествия было установлено, что по указанному адресу проживает 46-летняя женщина и ее 26-летний сын. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.
 
Полицейские выяснили, что 8 марта сын и мать вместе употребляли алкоголь.  Во время застолья нетрезвый мужчина решил показать женщине гранату.  В результате неосторожного обращения с боеприпасом он упал на пол, произошел взрыв и указанные лица получили ранения.
 
С места происшествия эксперты изъяли фрагменты гранаты «Ф-1». Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.
 
Следователи квалифицировали данное происшествие по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрыв гранаты, потрадавшие, харьков
 
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