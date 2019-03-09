09.03.2019 14:14

Странная смерть в ночи: не вполне адекватный парень попал под поезд

Сидевший и не уходивший с рельсов неизвестный парень погиб под колесами товарняка.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ НАцполиции, событие произошло 08 марта в 01-05 вблизи города Купянск.

Полицейские выяснили, что грузовым поездом сообщением «Купянск - Сортировочный - Тополи» на неосвещенном участке был смертельно травмирован неизвестный мужчина возрастом около 25-30 лет.

Со слов машиниста, парень сидел на левой колее, на сигналы высокой громкости поезда не реагировал.

В связи с происшествием задержка движения поезда составила около часа.

Информацию внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет. Следственные действия продолжаются.