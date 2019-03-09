Главная Новости Криминал и происшествия Странная смерть в ночи: не вполне адекватный парень попал под поезд
09.03.2019  14:14   

Странная смерть в ночи: не вполне адекватный парень попал под поезд

Сидевший и не уходивший с рельсов неизвестный парень погиб под колесами товарняка.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ НАцполиции, событие произошло 08 марта в 01-05 вблизи города Купянск.
 
Полицейские выяснили, что грузовым поездом сообщением «Купянск - Сортировочный - Тополи» на неосвещенном участке был смертельно травмирован неизвестный мужчина возрастом около 25-30 лет.
 
Со слов машиниста, парень сидел на левой колее, на сигналы высокой громкости поезда не реагировал.
 
В связи с происшествием задержка движения поезда составила около часа.
 
Информацию внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
 
Согласно санкции статьи за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, попал под поезд, харьков
 
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