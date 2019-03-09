09.03.2019 17:16

Мужское везение в Женский праздник: спасен задыхавшийся от дыма мужчина

Слишком небрежный курильщик избежал перспективы стать обугленным трупом.



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Как сообщает ГУ ГСЧС, 08 марта в 20:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на вул. 4-й микрорайон, дом №6 в городе Первомайский Харьковской области.

К месту вызова немедленно выехало 1 отделение 45-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

По их прибытию по внешним признакам наблюдалось задымление квартиры на четвертом этаже. Из ее окна и входных дверей выходил густой дым.

Попав в задымленную квартиру, спасатели обнаружили без сознания хозяина, 1976 года рождения, и немедленно вынесли на свежий воздух.

Там пострадавшего уже ждали медики скорой, которые с отравлением угарным газом госпитализировали его в городскую больницу.

В одной из комнат горели домашние вещи и диван на площади 2 кв.м.

Локализация пожара произошла в 20:20, полная ее ликвидация – в 20:30.

Предварительная причина его возникновения – неосторожность во время курения.