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09.03.2019  17:16   

Мужское везение в Женский праздник: спасен задыхавшийся от дыма мужчина

Слишком небрежный курильщик избежал перспективы стать обугленным трупом.


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Как сообщает ГУ ГСЧС, 08 марта в 20:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на вул. 4-й микрорайон, дом №6 в городе Первомайский Харьковской области.
 
К месту вызова немедленно выехало 1 отделение 45-й пожарно-спасательной части ГСЧС.
 
По их прибытию по внешним признакам наблюдалось задымление квартиры на четвертом этаже. Из ее окна и входных дверей выходил густой дым.
 
Попав в задымленную квартиру, спасатели обнаружили без сознания хозяина, 1976 года рождения, и немедленно вынесли на свежий воздух.
 
Там пострадавшего уже ждали медики скорой, которые с отравлением угарным газом госпитализировали его в городскую больницу.
 
В одной из комнат горели домашние вещи и диван на площади 2 кв.м.
 
Локализация пожара произошла в 20:20, полная ее ликвидация – в 20:30.
 
Предварительная причина его возникновения – неосторожность во время курения.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, спасение, харьков, первомайск
 
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