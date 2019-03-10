10.03.2019 18:27

Под Харьковом мужчины сгорели в собственном доме (ФОТО)

Их тела нашли на пепелище после ночного пожара.



//kh.dsns.govua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 7 марта в 22:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенного по адресу: Харьковский район, с. Липцы ул. Клеваницкая, 16.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия горела деревянная пристройка, перекрытия и крышу здания на площади около 40 кв. м.

Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших мужчин 1963 и 1980 г.н.

Силами огнеборцев в 23:45 пожар локализован и в 01:20 полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава ГСЧС, 2 единицы техники с 33-го пожарно-спасательного поста села. Липцы и с 22-й пожарно-спасательной части города Харькова.

Причину пожара и обстоятельства гибели граждан устанавливают специалисты.