10.03.2019 11:21
В пожаре под Харьковом погибла маленькая девочка (ФОТО)
Этой ночью 9-летний ребенок отравился угарным газом.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 марта около 04:30 до Изюмского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире по соседству случился пожар.
После ликвидации очага пожара в доме было обнаружено тело 9-летней девочки.
Предположительной причиной ее смерти стало отравление угарным дымом.
Со слов соседей, девочка часто оставалась на ночь одна, так как мать работает на одном из предприятий в ночную смену.
Причины пожара сейчас устанавливаются.
Тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательство требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.