10.03.2019 11:21

В пожаре под Харьковом погибла маленькая девочка (ФОТО)

Этой ночью 9-летний ребенок отравился угарным газом.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 марта около 04:30 до Изюмского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире по соседству случился пожар.

После ликвидации очага пожара в доме было обнаружено тело 9-летней девочки.

Предположительной причиной ее смерти стало отравление угарным дымом.

Со слов соседей, девочка часто оставалась на ночь одна, так как мать работает на одном из предприятий в ночную смену.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

Тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательство требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.