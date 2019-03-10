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10.03.2019  11:21   

В пожаре под Харьковом погибла маленькая девочка (ФОТО)

Этой ночью 9-летний ребенок отравился угарным газом.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 марта около 04:30 до Изюмского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире по соседству случился пожар.
 
После ликвидации очага пожара в доме было обнаружено тело 9-летней девочки.
 
Предположительной причиной ее смерти стало отравление угарным дымом.
 
Со слов соседей, девочка часто оставалась на ночь одна, так как мать работает на одном из предприятий в ночную смену.
 
Причины пожара сейчас устанавливаются.
 
Тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательство требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, погибла девочка, харьков
 
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