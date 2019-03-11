Автомобиль полиции охраны врезался в островок пешеходного перехода (ФОТО)

Авария произошла 10 марта около 19:30 на ул. Клочковской, 295
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai (полиция охраны) совершил наезд на бордюрный камень разграничительной линии.
Пострадавшего водителя медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативную группа.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Выходные будут по весеннему теплыми, однако сильный ветер пригонит дождевые облака.
Ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира отмечается Международный день планетариев.
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