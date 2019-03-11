Автомобиль полиции охраны врезался в островок пешеходного перехода (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 10 марта День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.

Прогноз погоды в Харькове на праздничные выходные Выходные будут по весеннему теплыми, однако сильный ветер пригонит дождевые облака.