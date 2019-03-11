Главная Новости Криминал и происшествия Автомобиль полиции охраны врезался в островок пешеходного перехода (ФОТО)
11.03.2019  08:25   

Автомобиль полиции охраны врезался в островок пешеходного перехода (ФОТО)

Авария произошла 10 марта около 19:30 на ул. Клочковской, 295


// Telegram

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai (полиция охраны) совершил наезд на бордюрный камень разграничительной линии.

Пострадавшего водителя медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативную группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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