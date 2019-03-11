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11.03.2019  09:42   

На Салтовке – пьяное женское ДТП

В ночь на 10 марта патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Бучмы, 32.


// Facebook

Как віяснили правоохранители, водитель автомобиля Nisan допустила столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

Пострадавших в ДТП нет.

У водителя Nisan патрульные обнаружили признаки опьянения.

В рeзультатах на нарушительницу составили два административных протокола по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. Составленные материалы пeрeдадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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