В ночь на 10 марта патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Бучмы, 32.
Как віяснили правоохранители, водитель автомобиля Nisan допустила столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.
Пострадавших в ДТП нет.
У водителя Nisan патрульные обнаружили признаки опьянения.
В рeзультатах на нарушительницу составили два административных протокола по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. Составленные материалы пeрeдадут в суд.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Утром и днем в Харькове будет стоять ясная погода, а к вечеру небо покроется облаками. Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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