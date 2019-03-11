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11.03.2019  10:16   

Пешехода-женщину сбили на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 10 марта около 19:50 возле остановки по ул. Академика Павлова.


// Facebook

По предварительной информации, автомобиль "Фольксваген" совершил наезд на пешехода-женщину.

Пострадавшую гражданку медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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