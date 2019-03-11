На крупные штрафы попались харьковские предприятия, не оформляющие своих сотрудников

Частному акционерному обществу и частной фирме придется заплатить штрафные санкции на сумму почти 626 тысяч Гривен.
ГУ Гоструда в Харьковской области провело ряд инспекционных посещений харьковких предприятий, во время которых выявлены нелегально трудоустроенные работники.
Так, в частном акционерном обществе по производству изделий из мяса выявлен 1 неоформленный работник.
В частной фирме, которая осуществляет деятельность в сфере общественного питания, было задействовано 4 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.
По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами ГУ Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 626 тысяч гривен.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Утром и днем в Харькове будет стоять ясная погода, а к вечеру небо покроется облаками. Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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