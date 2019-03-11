11.03.2019 11:00

На крупные штрафы попались харьковские предприятия, не оформляющие своих сотрудников

Частному акционерному обществу и частной фирме придется заплатить штрафные санкции на сумму почти 626 тысяч Гривен.



// Hyser

ГУ Гоструда в Харьковской области провело ряд инспекционных посещений харьковких предприятий, во время которых выявлены нелегально трудоустроенные работники.



Так, в частном акционерном обществе по производству изделий из мяса выявлен 1 неоформленный работник.



В частной фирме, которая осуществляет деятельность в сфере общественного питания, было задействовано 4 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.



По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами ГУ Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 626 тысяч гривен.