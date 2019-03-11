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11.03.2019  11:00   

На крупные штрафы попались харьковские предприятия, не оформляющие своих сотрудников

Частному акционерному обществу и частной фирме придется заплатить штрафные санкции на сумму почти 626 тысяч Гривен.


// Hyser

ГУ Гоструда в Харьковской области провело ряд инспекционных посещений харьковких предприятий, во время которых выявлены нелегально трудоустроенные работники.

Так, в частном акционерном обществе по производству изделий из мяса выявлен 1 неоформленный работник.

В частной фирме, которая осуществляет деятельность в сфере общественного питания, было задействовано 4 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.

По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами ГУ Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 626 тысяч гривен.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  гострда, штраф, нелегалы, харьков
 
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