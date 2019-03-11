Пожар на Холодной Горе: из пятиэтажки эвакуировали жильцов (ФОТО)

10 марта в 22:00 спасателям сообщили о задымлении в подъезде жилой пятиэтажки на ул. Благовещенской, 38Ж.
На вызов выезжали 2 отделения 3-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте спасатели установили, что пожар возник на лестничной клетке 4-го этажа. Горели старая мебель, прочий хлам и входные двери в квартиры на общей площади около 5 кв.м.
Из опасной задымленной зоны спасатели немедленно эвакуировали трех человек, которых нашли в одной из квартир во время разведки пожара.
В 22:13 огонь удалось локализовать, а в 22:33 ликвидировать окончательно.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Утром и днем в Харькове будет стоять ясная погода, а к вечеру небо покроется облаками. Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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