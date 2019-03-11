11.03.2019 11:12

Пожар на Холодной Горе: из пятиэтажки эвакуировали жильцов (ФОТО)

10 марта в 22:00 спасателям сообщили о задымлении в подъезде жилой пятиэтажки на ул. Благовещенской, 38Ж.



// ГСЧС

На вызов выезжали 2 отделения 3-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте спасатели установили, что пожар возник на лестничной клетке 4-го этажа. Горели старая мебель, прочий хлам и входные двери в квартиры на общей площади около 5 кв.м.



Из опасной задымленной зоны спасатели немедленно эвакуировали трех человек, которых нашли в одной из квартир во время разведки пожара.

В 22:13 огонь удалось локализовать, а в 22:33 ликвидировать окончательно.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.