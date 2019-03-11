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11.03.2019  11:12   

Пожар на Холодной Горе: из пятиэтажки эвакуировали жильцов (ФОТО)

10 марта в 22:00 спасателям сообщили о задымлении в подъезде жилой пятиэтажки на ул. Благовещенской, 38Ж.


// ГСЧС

На вызов выезжали 2 отделения 3-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте спасатели установили, что пожар возник на лестничной клетке 4-го этажа. Горели старая мебель, прочий хлам и входные двери в квартиры на общей площади около 5 кв.м.

Из опасной задымленной зоны спасатели немедленно эвакуировали трех человек, которых нашли в одной из квартир во время разведки пожара.

В 22:13 огонь удалось локализовать, а в 22:33 ликвидировать окончательно.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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