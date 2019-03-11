11.03.2019 11:37

Двух потенциальных проституток и их сутенершу не пустили в Россию

Оперативники Госпогранслужбы и Нацполиции ликвидировали канал переправки девушек в Россию.



//dpsu.gov.ua

В международном пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией правоохранители задержали организатора торговли людьми и двух ее жертв.

На выезд в Россию в пункт пропуска прибыли три женщины - гражданки Украины - 22-26 лет.



По имеющейся у правоохранителей информации, одна из женщин, которая в течение последних 5 лет проживает в России, пыталась переправить в РФ двух наших соотечественниц. В соседнем государстве девушек планировали использовать в сфере предоставления услуг интимного характера, о чем свидетельствуют задокументированные факты.



Организатора канала незаконной торговли людьми задержаны, впоследствии она будет давать объяснения представителям правоохранительных органов.



После проведенной беседы, ее жертвы отказались идти на территорию сопредельного государства и вернулись в Украину.