Двух потенциальных проституток и их сутенершу не пустили в Россию

Оперативники Госпогранслужбы и Нацполиции ликвидировали канал переправки девушек в Россию.
В международном пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией правоохранители задержали организатора торговли людьми и двух ее жертв.
На выезд в Россию в пункт пропуска прибыли три женщины - гражданки Украины - 22-26 лет.
По имеющейся у правоохранителей информации, одна из женщин, которая в течение последних 5 лет проживает в России, пыталась переправить в РФ двух наших соотечественниц. В соседнем государстве девушек планировали использовать в сфере предоставления услуг интимного характера, о чем свидетельствуют задокументированные факты.
Организатора канала незаконной торговли людьми задержаны, впоследствии она будет давать объяснения представителям правоохранительных органов.
После проведенной беседы, ее жертвы отказались идти на территорию сопредельного государства и вернулись в Украину.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Утром и днем в Харькове будет стоять ясная погода, а к вечеру небо покроется облаками. Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажн.:
давл.:
ветер: