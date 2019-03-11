Главная Новости Криминал и происшествия Двух потенциальных проституток и их сутенершу не пустили в Россию
11.03.2019  11:37   

Двух потенциальных проституток и их сутенершу не пустили в Россию

Оперативники Госпогранслужбы и Нацполиции ликвидировали канал переправки девушек в Россию.


//dpsu.gov.ua

В международном пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией правоохранители задержали организатора торговли людьми и двух ее жертв.

На выезд в Россию в пункт пропуска прибыли три женщины - гражданки Украины - 22-26 лет.

По имеющейся у правоохранителей информации, одна из женщин, которая в течение последних 5 лет проживает в России, пыталась переправить в РФ двух наших соотечественниц. В соседнем государстве девушек планировали использовать в сфере предоставления услуг интимного характера, о чем свидетельствуют задокументированные факты.

Организатора канала незаконной торговли людьми задержаны, впоследствии она будет давать объяснения представителям правоохранительных органов.

После проведенной беседы, ее жертвы отказались идти на территорию сопредельного государства и вернулись в Украину.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  проституция, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.02 Криминал и происшествия Хозяин сети притонов предстанет перед судом 16.01 Криминал и происшествия Международную сутенершу задержали в аэропорту Харьков 18.12 Криминал и происшествия Полицией у метро «Студенческая» задержан «папик», вербовавший женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом
 
 

Видео

В Харькове подготовили объекты водопонижения и отремонтировали ливневки
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 