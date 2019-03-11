11.03.2019 13:21

Студент зарабатывал на жизнь сбытом наркотиков (ФОТО)

Молодой человек может сесть на 8 лет.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции,задержан 19-летний уроженец Житомирской области, который учится в Харькове, продавал пакеты с каннабисом за 200 гривен.

Разоблачили злоумышленника 6 марта сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного Кодекса Украины правоохранители зафиксировали два факта продажи злоумышленником пакетов с наркотическим веществом за 200 гривен при личной встрече с покупателями.

В ходе обыска по месту жительства у 19-летнего студента обнаружено и изъято около 10 граммов каннабиса.

Изъятое вещество направлено на экспертное исследование.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении.

С санкции статьи парню грозит до 8 лет лишения свободы.