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11.03.2019  13:21   

Студент зарабатывал на жизнь сбытом наркотиков (ФОТО)

Молодой человек может сесть на 8 лет.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции,задержан 19-летний уроженец Житомирской области, который учится в Харькове, продавал пакеты с каннабисом за 200 гривен.
 
Разоблачили злоумышленника 6 марта сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1.
 
В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного Кодекса Украины правоохранители зафиксировали два факта продажи злоумышленником пакетов с наркотическим веществом за 200 гривен при личной встрече с покупателями.
 
В ходе обыска по месту жительства у 19-летнего студента обнаружено и изъято около 10 граммов каннабиса.
 
Изъятое вещество направлено на экспертное исследование.
 
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении.
 
С санкции статьи парню грозит до 8 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, продажа, харьков
 
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