11.03.2019 13:47

Осуждены народные избранники: один из них скрыл свои земельные участки

Под Харьковом двух депутатов го осудили за админкорупцию.



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Волчанский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и признал виновным депутата одного из сельских советов района в совершении коррупционных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (несообщение и несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии).

Как рассказал первый заместитель руководителя Чугуевского местной прокуратуры Иван Ена, в течение 2017-2018 годов 34-летний мужчина приобрел в собственность 19 земельных участков общей стоимостью более 3 млн. грн. В соответствии с требованиями законодательства в течение 10-дневного срока он должен сообщить Назка о существенных изменениях в имущественном состоянии, однако не сделал этого.

Суд признал депутата виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3400 грн. Сейчас штраф оплачен в полном объеме.

Кроме того, за административное правонарушение осужден также депутата Волчанского городского совета, который несвоевременно подал электронную декларацию (ч.1 ст. 172-6 КУоАП). Мужчина подал документ на 7 месяцев позже, чем этого требует закон.

За нарушение требований финансового контроля суд назначил 52-летнему депутату 850 грн. штрафа. Сейчас всю сумму также оплачен.